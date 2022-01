Moratti, Pera, Nordio. Ma c’è anche la Casellati. Meloni: «Noi proponiamo donne di alto profilo, altri invece…» (Di martedì 25 gennaio 2022) Tutti e tre, Salvini, Tajani e Meloni, hanno sottolineato la compattezza del centrodestra nella mossa che ha portato a mettere sul tavolo una terna di nomi da valutare. Sono quelli di Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Elisabetta Casellati non c’è perché ha un ruolo istituzionale e di suo – ha chiarito Salvini – ha già la dignità per essere una candidata ideale. E non c’è Antonio Tajani, perché coordinatore di Forza Italia, anche se – ha detto Meloni – ha un curriculum più che adatto. Salvini: l’area conservatrice ha diritto di fare proposte “Non siamo qui a imporre niente a nessuno – esordisce il leader della Lega – la storia delle elezione dei presidenti della Repubblica negli ultimi 30 anni ha sempre visto il centrosinistra protagonista nella scelta di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Tutti e tre, Salvini, Tajani e, hanno sottolineato la compattezza del centrodestra nella mossa che ha portato a mettere sul tavolo una terna di nomi da valutare. Sono quelli di Letizia, Marcelloe Carlo. Elisabettanon c’è perché ha un ruolo istituzionale e di suo – ha chiarito Salvini – ha già la dignità per essere una candidata ideale. E non c’è Antonio Tajani, perché coordinatore di Forza Italia,se – ha detto– ha un curriculum più che adatto. Salvini: l’area conservatrice ha diritto di fare proposte “Non siamo qui a imporre niente a nessuno – esordisce il leader della Lega – la storia delle elezione dei presidenti della Repubblica negli ultimi 30 anni ha sempre visto il centrosinistra protagonista nella scelta di ...

