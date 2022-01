Le giornate della Memoria a Campagna (Di martedì 25 gennaio 2022) di Olga Chieffi E’ giunto il tempo del “Giorno della Memoria”, la data che commemora l’abbattimento dei cancelli del campo di Auschwitz, ma che vuole ricordare tutti coloro che sono stati vittima delle leggi razziali, tra cui gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e quanti, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita proteggendo i perseguitati. Campagna vanta una storia particolare “caratterizzata dalla figura e dall’operato di Giovanni Palatucci, funzionario dell’ufficio stranieri della Questura di Fiume e dello zio, Mons. Giuseppe Maria Palatucci, Vescovo della Città, i quali hanno salvato da morte sicura migliaia di ebrei, fornendo permessi speciali, attuando azioni di depistaggio e ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 25 gennaio 2022) di Olga Chieffi E’ giunto il tempo del “Giorno”, la data che commemora l’abbattimento dei cancelli del campo di Auschwitz, ma che vuole ricordare tutti coloro che sono stati vittima delle leggi razziali, tra cui gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e quanti, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischiopropria vita proteggendo i perseguitati.vanta una storia particolare “caratterizzata dalla figura e dall’operato di Giovanni Palatucci, funzionario dell’ufficio stranieriQuestura di Fiume e dello zio, Mons. Giuseppe Maria Palatucci, VescovoCittà, i quali hanno salvato da morte sicura migliaia di ebrei, fornendo permessi speciali, attuando azioni di depistaggio e ...

