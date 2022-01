“L’alcool non fa bene” anche in piccole dosi: lo studio della Federazione Mondiale di Cardiologia spiega perché (Di martedì 25 gennaio 2022) La Federazione Mondiale di Cardiologia ha recentemente reso pubblico un documento in cui affermano che L’alcool, anche in minuscole dosi, non fa bene al cuore. Secondo quanto riportato dal sito web della CNN, il presidente del comitato di difesa Beatriz Champagne ha affermato: “Alla Federazione abbiamo deciso fosse imperativo parlare di alcool e dei danni provocati da quest’ultimo alla salute, alla società e all’economia“. “È diffusa l’idea, sia tra la la popolazione generale che tra i medici, che L’alcool faccia bene al cuore. Non è affatto vero”, ha continuato, “Abbiamo prove che confermano che nessun livello di consumo di alcool è sicuro per la salute“. Molti sono stati rapidi nel ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladiha recentemente reso pubblico un documento in cui affermano chein minuscole, non faal cuore. Secondo quanto riportato dal sito webCNN, il presidente del comitato di difesa Beatriz Champagne ha affermato: “Allaabbiamo deciso fosse imperativo parlare di alcool e dei danni provocati da quest’ultimo alla salute, alla società e all’economia“. “È diffusa l’idea, sia tra la la popolazione generale che tra i medici, chefacciaal cuore. Non è affatto vero”, ha continuato, “Abbiamo prove che confermano che nessun livello di consumo di alcool è sicuro per la salute“. Molti sono stati rapidi nel ...

Advertising

Feasil : @guidomarchello No, sinceramente non mi piace neanche chi lo fa. Sarà che avevo un padre sempre ciucco... È già tanto se tocco l'alcool. - sandraellep : Ieri sera ho pomiciato come non pomiciavo da un po'. Un po'l'alcool, un po' la voglia, credo di essermi lasciata an… - Barbara56523081 : @Nalu_2017 @Nico_Piaz @Bino20081899 @barbarab1974 ...mia nonna al cuore non ha mai avuto nessun problema,adesso dev… - valezuppina : RT @diego7007793678: Come dire che la polizia ti fa l alcool test sei positivo, ma non hai bevuto alcool ????, il bello è che la gente ci cr… - _chiararaa__ : l’alcool non le lava le nostre coscienze sporche -

Ultime Notizie dalla rete : L’alcool non “L’alcool non fa bene” anche in piccole dosi: lo studio della Federazione Mondiale di Cardiologia spiega perché Periodico Italiano