Il Signorini furioso piace al pubblico | boom di ascolti per il GF VIP 6 | cala Rai 1

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 25 gennaio 2022) Niente da fare per Non mi lasciare, la serie di Rai 1 che perdenel penultimo appuntamento. Un vero peccato perchè si tratta di una serie molto forte che nella terza puntata ha avuto tra l’altro un ritmo più incalzante e ci ha portati verso la scoperta della verità. Un genere di serie probabilmente, molto più adatta per una piattaforma come Netflix ( non a caso ricorda moltissimo un titolo più che forte della piattaforma, I delitti di Valhalla). Nella gara aglidel 24 gennaio 2022, vince il Grande Fratello VIP 6 che registra uno dei miglioridella stagione, complice anche la furia di Alfonsocontro Alex Belli? Ieri sera il conduttore finalmente, ha messo in riga l’attore, che non ha ben capito quali siano i limiti di un ospite in uno studio ( dove tra l’altro non dovrebbe neppure ...