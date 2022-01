Il muro del Pd contro la ' carta' Frattini di Conte e Salvini

Leggi su agi

(Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - "E poi c'è l'Ucraina". Un esponente dem lascia cadere la frase, apparentemente destualizzata, nel mezzo di un discorso sulle opzioni per il Quirinale. Il nome di Francoaleggia da giorni nei conciliaboli dei corridoi dei palazzi, ma una iniziativa come quella che viene attribuita a Giuseppenon era stata ancora presa. Il presidente del M5s, stando a quanto viene riferito, avrebbe messo il nome dell'ex ministro degli Esteri, e attuale presidente del Consiglio di Stato, nella rosa per il Quirinale. Un nome di centrodestra, e questo è il primo elemento a non piacere al Pd: "Si è detto chiaramente di evitare che ci siano nomi di parte, di indicare un nome alto nel solco di Mattarella. E loro che fanno?". "Loro", naturalmente, sono i Cinque Stelle nella persona di Giuseppe, interlocutore ...