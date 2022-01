Il miracolo mancato delle Comore

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 25 gennaio 2022) Lo sport a volte è davvero ingiusto. Il calcio, poi, può essere ingiusto come solo la politica, o la Storia, possono essere ingiuste. Immaginate di tifare una piccola nazione con meno di un milione di abitanti (734mila circa, secondo internet). Sì, insomma, immaginate che i vostri genitori, o i vostri nonni, siano originari di un piccolo arcipelago africano, composto da quattro isole vulcaniche (una in realtà è ancora sotto l’amministrazione francese) in mezzo all’Oceano Indiano, tra il Mozambico e il Madagascar. Immaginate che questa piccola ex-colonia sia così povera che per due anni, dal 2012 al 2014, la sua squadra di calcio non abbia giocato neanche una partita e che il suo allenatore abbia dato le dimissioni. Immaginate che l’allenatore scelto per cominciare un nuovo ciclo – Henri Stambouli, francese con esperienza già alla guida di altre squadre africane – rinunci all’ultimo, ...