Giacomo Urtis cade in diretta al GF Vip e si strappa i pantaloni (Di martedì 25 gennaio 2022) La caduta di Giacomo Urtis Solo qualche giorno fa a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 sono stati Giacomo Urtis e Valeria Marini. Dopo quasi due mesi di permanenza all’interno del reality, il chirurgo e la showgirl sono tornati alla loro vita di sempre, e naturalmente ieri sera per la nuova diretta sono L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 25 gennaio 2022) La caduta diSolo qualche giorno fa a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 sono statie Valeria Marini. Dopo quasi due mesi di permanenza all’interno del reality, il chirurgo e la showgirl sono tornati alla loro vita di sempre, e naturalmente ieri sera per la nuovasono L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

marcorossi1472 : @catiuz92 lo aveva detto anche Giacomo Urtis a Manila in piscina che Alex e Delia erano cosi' ''scambisti'' e' pas… - mariacr48632475 : RT @Shrek_002: Giacomo Urtis prossimamente nuovo postino di C'È POSTA PER TE #GFvip - Veronica270126 : RT @heythreshold: tutti noi pieni come giacomo urtis di alex belli ed i suoi teatrini #gfvip - frmsprinkle : RT @Shrek_002: Giacomo Urtis prossimamente nuovo postino di C'È POSTA PER TE #GFvip - Martina290821 : RT @heythreshold: tutti noi pieni come giacomo urtis di alex belli ed i suoi teatrini #gfvip -