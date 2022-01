GF Vip | Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio | le reazioni

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sale alle stelle la tensione al GF Vip, alla nuova diretta, in cui si torna a parlare del triangolo, Soleil Sorge e Delia Duran. Incalzato sui sentimenti verso l’ex coinquilina e l’ex promessa sposa, lo squalificato dal reality ammette di amare Soleil, per poi contraddire Delia, dichiarando di non aver avuto rapporti intimi con la prima della Casa, cosa che manda su tutte le furie. Mentre l’attore interrompe più volte il confronto sul triangolo, il conduttore perde le staffe e lo esorta a lasciare lo. Ma non è tutto.ha scritto una lettera a Delia, chiedendole di provare a dare fiducia al loro amore, e Soleil ha scritto una lettera all’attore, dove gli chiede di prendere posizione sul triangolo. Il che scatena lepiù ...

Advertising

zazoomblog : Al GF Vip Alfonso Signorini caccia Alex Belli - LadyNews_ : #GFVip6, #AlfonsoSignorini caccia #AlexBelli dallo studio: lo sfogo social dell'attore - fanpage : Il duro sfogo di Alex Belli dopo essere cacciato dallo studio da Alfonso Signorini #gfvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio: finisce malissimo - GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Alfonso Signorini caccia Alex Belli fuori dallo studio del GF Vip: “Non mi stai permettendo di fare il mio lavoro” – VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alfonso

Leggi ancheSignorini caccia Alex Belli dal Gf"... In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!" ha ...Caos in studio durante l'ultima puntata del Grande FratelloSignorini , stanco delle interferenze di Alex Belli , ha letteralmente sbottato in diretta e cacciato dallo studio il compagno di Delia Duran . Signorini caccia Alex Belli dallo studio ...Nella casa del Grande Fratello VIP 6 sono tutti stufi di Alex Belli e della storia con Delia Duran: tutta finzione?Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 24 gennaio, Soleil Sorge stava spiegando per l’ennesima volta la natura del suo ...