Freddo, archivio Curia aperto ai clochard (Di martedì 25 gennaio 2022) L’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ha fatto sgomberare i locali dell'archivio della Confraternita in via Duomo. Polemiche per gli sgombri nella Galleria Umberto I Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) L’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ha fatto sgomberare i locali dell'della Confraternita in via Duomo. Polemiche per gli sgombri nella Galleria Umberto I

corrmezzogiorno : #Napoli Freddo su Napoli, don Battaglia: il nostro Archivio per i senzatetto - caoticadentro : La Regia guarda Archivio 81 su nefflisse, la cena non arriva, un casa non c'è nulla da mangiare e ho un freddo cane… - Lauraretta2 : Buongiorno al tuo ' archivio'??, copriti bene piccoletto fa freddo, tanto tanto freddo #MarioSerpa - lucaspolaor : RT @lindiependente: Cosa c'è di nuovo da ascoltare in questo freddo Gennaio? Il nuovo EP “Brutal Minimalism” del collettivo techno @TheBlac… - almiglietta : RT @lindiependente: Cosa c'è di nuovo da ascoltare in questo freddo Gennaio? Il nuovo EP “Brutal Minimalism” del collettivo techno @TheBlac… -