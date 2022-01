Focolai scuole, 7 volte di più in una settimana. Triplicate le quarantene. I numeri del Piemonte (Di martedì 25 gennaio 2022) Focolai di Covid aumentati di quasi 7 volte rispetto alla settimana precedente, la prima di lezione dopo le vacanze di Natale, classi in quarantena più che Triplicate, in Piemonte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022)di Covid aumentati di quasi 7rispetto allaprecedente, la prima di lezione dopo le vacanze di Natale, classi in quarantena più che, in. L'articolo .

Advertising

Siciliano741 : RT @orizzontescuola: Focolai scuole, 7 volte di più in una settimana. Triplicate le quarantene. I numeri del Piemonte - orizzontescuola : Focolai scuole, 7 volte di più in una settimana. Triplicate le quarantene. I numeri del Piemonte - HoppipollaFede : RT @StampaTorino: Covid nelle scuole del Piemonte: focolai aumentati del 700% in una settimana - StampaTorino : Covid nelle scuole del Piemonte: focolai aumentati del 700% in una settimana - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Monitoraggio nelle scuole piemontesi: aumentano sensibilmente i focolai e le quarantene. Tutti i dati -