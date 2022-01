Festa di compleanno di Michelle Hunziker con Belen e J-Ax, c’è anche il cuore per Tomaso (Di martedì 25 gennaio 2022) Primo compleanno da single, senza Tomaso, per Michelle Hunziker, ma la conduttrice e showgirl ieri ha ricevuto così tanti messaggi di auguri che non riuscirà a rispondere a tutti. Era un compleanno diverso dagli altri e non per i 45 anni ma perché è finita la favola d’amore, la seconda favola. La Festa di compleanno di ieri sera ha fatto di certo tornare il vero sorriso a Michelle Hunziker. Con lei per festeggiare in un locale di Milano c’erano anche Belen Rodriguez e J-Ax. Ha organizzato una cena ma durante il giorno ha lavorato tutto il tempo e così tutti i suoi collaboratori hanno avuto modo di farle gli auguri con regali, torte e sorprese. La Hunziker sta mettendo a punto il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022) Primoda single, senza, per, ma la conduttrice e showgirl ieri ha ricevuto così tanti messaggi di auguri che non riuscirà a rispondere a tutti. Era undiverso dagli altri e non per i 45 anni ma perché è finita la favola d’amore, la seconda favola. Ladidi ieri sera ha fatto di certo tornare il vero sorriso a. Con lei per festeggiare in un locale di Milano c’eranoRodriguez e J-Ax. Ha organizzato una cena ma durante il giorno ha lavorato tutto il tempo e così tutti i suoi collaboratori hanno avuto modo di farle gli auguri con regali, torte e sorprese. Lasta mettendo a punto il suo ...

