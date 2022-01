Coppia sannita occupa abusivamente un’abitazione | scatta la denuncia

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – I Carabinieri di Cervinara hannoto unadella provincia di Benevento per i reati di “Danneggiamento”, “Invasione di terreni o edifici” e “Furto aggravato”. L’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico dei due giovani (entrambi poco più che ventenni) che, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, hannoto senza titolo un alloggio di edilizia popolare di Cervinara. I militari operanti hanno inoltre accertato che, per la fornitura di acqua all’appartamento, era stato effettuato un allaccio irregolare, bypassando il contatore e collegando l’impianto domestico direttamente alla rete idrica. Ultimati gli accertamenti del caso, i due giovani sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ...

