Ciclabile sulla costa, Nicolai in pressing: 'Occhio al prato di Casabianca e al raccordo con Porto San Giorgio' (Di martedì 25 gennaio 2022) FERMO - Il sindaco Paolo Calcinaro e l'assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani hanno presentato il piano ciclopedonale prospettando un collegamento Ciclabile che tagli il capoluogo dalla ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 25 gennaio 2022) FERMO - Il sindaco Paolo Calcinaro e l'assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani hanno presentato il piano ciclopedonale prospettando un collegamentoche tagli il capoluogo dalla ...

bikediablo : RT @stormi1904: @AMonciotti Ci sarebbero tutti i platani di lungotevere con i rami pericolosi che sporgono sulla ciclabile. - arechi1300 : @rep_roma In Spagna solo per un momento che sono sceso dal marciapiede sulla carreggiata costeggiandolo sono stato… - il_piccolo : Turriaco si divide sulla pista ciclabile contromano - Wild_parking : RT @ArmidaCuzzocrea: #Complimentiperilparcheggio sulla #ciclabile #Milano - NinniDo : @Paolo__Ferrara @M5SROMAX 'Non arretreremo di un cm' ....come quando ti sei incatenato sulla ciclabile del tevere?! -