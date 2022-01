Calciomercato Juventus | Cherubini beffato | l’attaccante dei sogni firma per i rivali

(Di martedì 25 gennaio 2022) Lasi è vista sfumare l’obiettivo di mercato sul più bello; il giocatore, infatti, ha preferito l’offerta di un famoso club estero. Lanon avrà il sostituto di Chiesa; la società, infatti, non è riuscita a completare l’operazione Martial confrancese che ha preferito la Liga e, più nello specifico, il Siviglia. LapresseL’infortunio di Chiesa aveva portato lasul mercato con l’obiettivo di trovare un giocatore in grado di sostituire l’esterno campione d’Europa. La società bianconera aveva individuato in Martial il profilo ideale con cui rinforzare il reparto offensivo. Il francese aveva il gradimento di Allegri considerando anche la duttilità; Martial, infatti, può giocare su entrambe le fasce e, all’occorrenza, ricoprire il ruolo di prima punta. La trattativa, però, è saltata per ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - Gazzetta_it : #calciomercato Juventus - Vlahovic, tutte le cifre del grande affare - GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - SADIComic : #Calciomercato allora una cosa e' sicura #Comisso ha dato l' ordine da NY. #VHLAOVIC puo' andare alla #Juventus o d… - zaffiroooo : RT @CB_Ignoranza: Stanno giocando con i sentimenti di milioni di tifosi. #DusanVlahovic #Juventus #Fiorentina #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Alvaro Morata aspetta il Barcellona . La trattativa trae Fiorentina per Dusan Vlahovic ha cambiato gli scenari, l'attaccante classe 1992, che dopo ...da.com ...... la pista in Serie A Mauro Icardi © LaPresseSecondo quanto riportato dal portale, Icardi lascerà sicuramente Parigi nella prossima sessione estiva di. Non solo lain Serie A: ...Lele Adani si è concesso a La Gazzetta dello Sport per parlare di mercato, soffermandosi anche su Dusan Vlahovic in chiave Juventus ...Calciomercato Fiorentina: i rumors e le indiscrezioni riguardanti le trattative della sessione invernale. I viola pensano a Milik del Marsiglia o Cabral del Basilea al posto di Vlahovic ...