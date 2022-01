Brutta notizia per i ‘vipponi’: arriva il comunicato al GF Vip, drastica decisione (Di martedì 25 gennaio 2022) della produzione; cosa è successo. Una puntata escandescente, quella del GF Vip in onda ieri, lunedì 25 gennaio 2022. Una puntata in cui è successo di tutto, dalla proclamazione di Kabir Bedi preferito all’abbandono di Manuel Bortuzzo. Ma anche la giornata di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 25 gennaio 2022) della produzione; cosa è successo. Una puntata escandescente, quella del GF Vip in onda ieri, lunedì 25 gennaio 2022. Una puntata in cui è successo di tutto, dalla proclamazione di Kabir Bedi preferito all’abbandono di Manuel Bortuzzo. Ma anche la giornata di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PIERPARDO : Che brutta notizia. Mi sembra impossibile e mi spezza il cuore la scomparsa di #GianniDiMarzio. Un uomo generoso e… - PassFiorentina : RT @LabaroViolaNews: Torreira #positivo. Una brutta notizia dietro l'altra per la #Fiorentina #LabaroViola #Fiorentina - PassioneFiorent : RT @LabaroViolaNews: Torreira #positivo. Una brutta notizia dietro l'altra per la #Fiorentina #LabaroViola #Fiorentina - AndreaBeneforti : @giannattasius Potrebbe non essere una notizia cosi brutta, probabile che in 7-8 giorni si negativizzi. - LabaroViolaNews : Torreira #positivo. Una brutta notizia dietro l'altra per la #Fiorentina #LabaroViola #Fiorentina -