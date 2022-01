Boscaiolo morto in Alto Adige

(Di martedì 25 gennaio 2022) Unha perso la vita in un incidente sul lavoro nei boschi di Tires, in. L'allarme è stato lanciato alle ore 14 e sul posto si sono recati i carabinieri, il soccorso alpino e l'...

Ultime Notizie dalla rete : Boscaiolo morto

I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente, sembra che il boscaiolo sia stato travolto da un tronco d'albero. 25 gennaio 2022... dove un uomo è morto dopo essere stato schiacciato da un albero. Pochissime, al momento, le ... Averono, che era considerato un boscaiolo esperto, lascia la moglie, Maria Chiara, i figli Alberto, Luca, ...BOLZANO. Un boscaiolo ha perso la vita in un incidente sul lavoro nei boschi di Tires, in Alto Adige. L'allarme è stato lanciato alle 14 di oggi, 25 gennaio, e sul posto si sono recati i carabinieri, ...