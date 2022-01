Ascolti tv 24 gennaio 2022 analisi: Signorini caccia Alex e batte la Puccini. “Report” distanzia Giacobbo, Porro e Mentana. Canale5 travolge Rai1 (Di martedì 25 gennaio 2022) Ascolti tv al top: Tg5 a 5,155 milioni e 20,9%. Striscia la Notizia 4,9 milioni e 19,1%. Avanti un altro! a 4,732 milioni e 22,34%. Rai1 al 14% nell’intera giornata e al 15,8% in prima serata. Canale5 al 19,6% nell’intera giornata e al 18,3% in prima serata L’avvio delle votazioni per il Quirinale – al primo pomeriggio, seguite con appositi speciali da Rai1 ed il Tg1, La7 e Rete4 (Quarta Repubblica ed il Tg4), oltre che dalle tematiche di news – ha caratterizzato la giornata e la serata tv del 24 gennaio. In prime time Rai1 ha schierato la produzione Non Mi lasciare con Vittoria Puccini nel cast ed il tema della pedofilia sul web in primo piano. Canale 5 ha proposto il Gf Vip, dove Alfonso Signorini ha cacciato dallo studio ... Leggi su tvzoom (Di martedì 25 gennaio 2022)tv al top: Tg5 a 5,155 milioni e 20,9%. Striscia la Notizia 4,9 milioni e 19,1%. Avanti un altro! a 4,732 milioni e 22,34%.al 14% nell’intera giornata e al 15,8% in prima serata.al 19,6% nell’intera giornata e al 18,3% in prima serata L’avvio delle votazioni per il Quirinale – al primo pomeriggio, seguite con appositi speciali daed il Tg1, La7 e Rete4 (Quarta Repubblica ed il Tg4), oltre che dalle tematiche di news – ha caratterizzato la giornata e la serata tv del 24. In prime timeha schierato la produzione Non Mi lasciare con Vittorianel cast ed il tema della pedofilia sul web in primo piano. Canale 5 ha proposto il Gf Vip, dove Alfonsohato dallo studio ...

