Alex Belli lascia il "Grande Fratello 6" e l'Italia: "Non è più il mio game!" (Di martedì 25 gennaio 2022) 'Bye Bye Italia'. Alex Belli annuncia su Instagram che lascia l' Italia . Nella 'storie' l'attore tagga Alessandro Filippi, hair stylist e makeup artist di molti vip tra i quali anche Delia Duran . L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) 'Bye Bye'.annuncia su Instagram chel'. Nella 'storie' l'attore tagga Alessandro Filippi, hair stylist e makeup artist di molti vip tra i quali anche Delia Duran . L'...

Advertising

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - AleHomburg : Facciamo arrivare un foglietto nella casa del GF stile pizzino di Alex Belli con le istruzioni per questi due imped… - alecswiththecs : Carmen Russo e Alex Belli - YoStoConTarabas : Recitano peggio di Alex Belli queste 2 #primoappuntamento -