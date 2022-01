Un posto al sole: Patrizio vuole assolutamente tutta la verità (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Patrizio è certo che Clara sia stata ricattata e decide di affrontarla faccia a faccia. Una nuova settimana è iniziata con tante novità per gli amanti di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina è ancora molto scossa per quello che è successo. Fabrizio è fuori di se e la donna non sa come calmarlo. Patrizio pensa di aver capito il motivo per il quale Clara è tornata da Alberto e decide di affrontarla. Le anticipazioni, però, ci fanno sapere che il loro incontro potrebbe non dare i risultati sperati. Infine Franco non lascerà da sola Katia. Ma andiamo vedere i dettagli dell’episodio. Leggi anche Gemma Galgani è triste e sconsolata, ecco cosa è successo Anticipazioni Un posto ... Leggi su formatonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere cheè certo che Clara sia stata ricattata e decide di affrontarla faccia a faccia. Una nuova settimana è iniziata con tante novità per gli amanti di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina è ancora molto scossa per quello che è successo. Fabrizio è fuori di se e la donna non sa come calmarlo.pensa di aver capito il motivo per il quale Clara è tornata da Alberto e decide di affrontarla. Le anticipazioni, però, ci fanno sapere che il loro incontro potrebbe non dare i risultati sperati. Infine Franco non lascerà da sola Katia. Ma andiamo vedere i dettagli dell’episodio. Leggi anche Gemma Galgani è triste e sconsolata, ecco cosa è successo Anticipazioni Un...

