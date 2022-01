Tragedia in Coppa d'Africa: sei morti e una ventina di feriti fuori dallo stadio di Camerun - Comore (Di martedì 25 gennaio 2022) Tragedia all'Olembe Stadium di Yaoundé , in Camerun, dove si stava disputando la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa tra Camerun e Comore, vinta dal Camerun 2 - 1. Secondo le ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 25 gennaio 2022)all'Olembe Stadium di Yaoundé , in, dove si stava disputando la sfida valevole per gli ottavi di finale did'tra, vinta dal2 - 1. Secondo le ...

