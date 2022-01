Quirinale | Lupi | “Voteremo scheda bianca È l’indicazione che vogliamo dialogare”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) “Credo che andremo sulla. Non è il segnale che non abbiamo dei candidati, ma èche”. Lo ha detto Maurizio, deputato di Noi con l’Italia, parlando con i cronisti in vista del voto per il nuovo presidente della Repubblica in programma dalle 15 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ieri anche Maurizioaveva fatto capire di avere un "nome nel cuore" da non bruciare. Belloni, ... Italia, perché Mario Draghi è la scelta migliore per l'Italia Stefano Feltri direttore ...ROMA - 'La fermo. Non è stato un passo indietro ma in avanti'. Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, Maurizio, leader di Noi con l'Italia ed ex ministro dei Trasporti. Lo crede davvero? 'Certo. Lui si è assunto la responsabilità di non andare a vedere se i voti erano sufficienti. Ed era l'unico che aveva ...È arrivato il giorno del primo scrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Le votazioni inizieranno alle 15 di questo pomeriggio, ma intanto non si fermano le trattative tra i part ...Scatta ufficialmente oggi pomeriggio a Montecitorio, con la prima conta, la partita per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Le prime schede ...