Quirinale | chiuso lo spoglio | le schede bianche sono 672 Crescono le tensioni sull’ipotesi Draghi al Colle – La diretta

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo scrutinio per eleggere il prossimo presidente della Repubblica è cominciato. I 1.008 grandi elettori si alternano alle urne di Montecitorio per provare a trovare l’intesa su un nome di maggioranza. Il quorum da raggiungere dei 2/3 corrisponde a 672 voti. Un numero che tiene conto della morte del deputato Fasano, sostituito a partire da mercoledì da Rossella Sessa (Fi). A mancare per ora è un accordo condiviso e, dunque, si è in una fase di stallo. Nessun partito gode di abbastanza numeri per eleggere il prossimo inquilino del. È per questo che i principali leader dei partiti, nelle ultime ore, hanno dato indicazioni di votare scheda bianca. Mentre si guadagna tempo per trovare un accordo, la partita è ancora più che aperta. I risultati delloSi chiude con una fumata nera la prima votazione dei 1008 grandi elettori ...