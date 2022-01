Presidente della Repubblica? I bergamaschi vogliono una donna, in pochi Berlusconi o Draghi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bergamo. Chi sarà il successore di Sergio Mattarella? A poche ore dal via delle operazioni di voto che porteranno all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, abbiamo chiesto ai bergamaschi chi è il loro preferito. L’elezione del Capo dello Stato, che dura in carica sette anni, è regolata dall’articolo 85 della Costituzione e si svolge con il Parlamento in seduta comune, vale a dire dai 630 deputati e dai 320 senatori, con l’aggiunta dei 58 grandi elettori scelti dai Consigli regionali. Per la Lombardia, oltre al governatore Attilio Fontana e al Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, ci sarà il consigliere bergamasco del Movimento 5 Stelle Dario Violi. Tra i tanti nomi che sono circolati nelle ultime settimane per la successione al Colle, da Mario ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bergamo. Chi sarà il successore di Sergio Mattarella? A poche ore dal via delle operazioni di voto che porteranno all’elezione del nuovo, abbiamo chiesto aichi è il loro preferito. L’elezione del Capo dello Stato, che dura in carica sette anni, è regolata dall’articolo 85Costituzione e si svolge con il Parlamento in seduta comune, vale a dire dai 630 deputati e dai 320 senatori, con l’aggiunta dei 58 grandi elettori scelti dai Consigli regionali. Per la Lombardia, oltre al governatore Attilio Fontana e aldel Consiglio regionale Alessandro Fermi, ci sarà il consigliere bergamasco del Movimento 5 Stelle Dario Violi. Tra i tanti nomi che sono circolati nelle ultime settimane per la successione al Colle, da Mario ...

