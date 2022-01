Papa Francesco: “Al tempo dei social stiamo perdendo la capacità di ascoltare” (Di lunedì 24 gennaio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – All’epoca del “social web”, dei “podcast” e delle “chat audio”, “stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte”, e anziché ascoltare si “origlia”, “ci si parla addosso”, anziché il dialogo si fa un “duologo”, e oltre la pandemia c’è una “infodemia”: così Papa Francesco. Il pontefice ha dedicato al tema “ascoltare con l’orecchio del cuore” l’annuale messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali, che quest’anno si celebra il 29 maggio, che ha firmato oggi, festività di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. “stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte, sia nella ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 24 gennaio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – All’epoca del “web”, dei “podcast” e delle “chat audio”, “ladichi abbiamo di fronte”, e anzichési “origlia”, “ci si parla addosso”, anziché il dialogo si fa un “duologo”, e oltre la pandemia c’è una “infodemia”: così. Il pontefice ha dedicato al tema “con l’orecchio del cuore” l’annuale messaggio per la Giornata delle comunicazionii, che quest’anno si celebra il 29 maggio, che ha firmato oggi, festività di sandi Sales, patrono dei giornalisti. “ladichi abbiamo di fronte, sia nella ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il grido di dolore di papa Francesco per i migranti annegati: 'Quanto dolore sentiamo nel vedere fratelli e sorelle… - Tg3web : Nell'omelia della messa per la terza Domenica della Parola, Papa Francesco torna a parlare dei migranti: 'Provo dol… - Avvenire_Nei : Papa Francesco conferisce il ministero a lettori e catechisti - seiprofumata : RT @_che_fatica: io non smetto di ridere al pensiero di Papa Francesco svegliato nel cuore della notte per confessare Alessandro e spezzare… - LailaSimoncelli : ????????????????????????Telefonata a sorpresa di Papa Francesco a una famiglia affidataria @semprenews_it -