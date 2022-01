Morto di Covid l’autore tv Paolo Taggi: tra i suoi format “La Talpa” e “Per un pugno di libri” (video) (Di lunedì 24 gennaio 2022) È Morto domenica al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essersi ammalato di Covid, Paolo Taggi, autore Rai, da “Domenica In” a “Per un pugno di libri”, ma anche per Canale 5 con “Stranamore” e “Buona domenica”. Aveva 65 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla casa editrice Interlinea di Novara, dove era nato il 28 maggio 1956. Nel 2000 la città piemontese lo aveva insignito del riconoscimento di cittadino dell’anno. Le sue opere restano nel catalogo Interlinea, come “Di niente, del mare” e l’intervista “Più della poesia” ad Alda Merini, portata da lui in tv per la prima volta. Taggi a Novara aveva mosso i primi passi verso la sua professione, prima come animatore di Telebassonovarese, la prima emittente televisiva del territorio e fra le prime tv private in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Èdomenica al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essersi ammalato di, autore Rai, da “Domenica In” a “Per undi”, ma anche per Canale 5 con “Stranamore” e “Buona domenica”. Aveva 65 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla casa editrice Interlinea di Novara, dove era nato il 28 maggio 1956. Nel 2000 la città piemontese lo aveva insignito del riconoscimento di cittadino dell’anno. Le sue opere restano nel catalogo Interlinea, come “Di niente, del mare” e l’intervista “Più della poesia” ad Alda Merini, portata da lui in tv per la prima volta.a Novara aveva mosso i primi passi verso la sua professione, prima come animatore di Telebassonovarese, la prima emittente televisiva del territorio e fra le prime tv private in ...

