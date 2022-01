Mamma No vax morta di Covid dopo il parto: aveva rifiutato il vaccino per credenze religiose (Di lunedì 24 gennaio 2022) Morire di , poche settimane dopo il parto. Una tragedia immensa, che ha colpito una donna di Pasadena (Texas) che rifiutava il per paura di effetti collaterali sulla gravidanza e per credenze ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Morire di , poche settimaneil. Una tragedia immensa, che ha colpito una donna di Pasadena (Texas) che rifiutava il per paura di effetti collaterali sulla gravidanza e per...

Advertising

Gazzettino : Mamma No vax morta di Covid dopo il parto: aveva rifiutato il vaccino per credenze religiose - CarabatIl : @l811o_max @GenoaCFC Che due coglioni che ci fate, mamma mia, sti tifosi del solo Vasquez sono come i no vax... - ilmessaggeroit : Mamma no vax #morta di #covid dopo il parto: aveva rifiutato il vaccino per credenze religiose - Piccio1969 : @Yi_Benevolence @Corriere Zio fagiano spennato mi ha INFETTATO UN TRIDOSATO in piena copertura da vax (fece 3 dose… - peppesava : RT @Ragusanews: Due 28enni no vax muoiono di Covid: una mamma incinta e un ragazzo -