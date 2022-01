Luca Pappagallo | il ' cuciniere' gentile che sfama i bisognosi | ' Ma davanti ho un muro di

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Durante le trascorse feste di Natale è andato a Mesagne, in Puglia, a preparare pasti per gli ospiti della mensa di 'Casa Zaccheo', centro di accoglienza della Caritas ., che in ...

Durante le trascorse feste di Natale è andato a Mesagne, in Puglia, a preparare pasti per gli ospiti della mensa di 'Casa Zaccheo', centro di accoglienza della Caritas ., che in passato ha approfondito studi universitari di tipo statistico - sociologico sulla tossicodipendenza, è oggi uno dei più apprezzati divulgatori dell'amore per la buona cucina ...Panna cotta cacio e pere. Vasetto con sorpresa Una versione rivisitata con l'aggiunta del pecorino, sia fresco che stagionato, e pera caramellata. Ricetta di, tratta dal libro "Benvenuti a Casa" di Redazione Panna cotta cacio e pere. Foto e ricetta tratte da 'Benvenuti a Casa' di(Vallardi).