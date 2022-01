Locatelli: “Con Omicron fine della pandemia? Possibile, ma non vanno escluse nuove varianti” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “E’ una possibilità che ci si orienti in questa direzione, e, di fatto, trova il suo razionale, proprio anche riprendendo le parole che sono state dette, sull’elevata contagiosità, tant’è che la previsione che veniva fatta era quella di una percentuale assai elevata di persone nel nostro Continente che sarebbero state poi, alla fine, infettate”. Così a e-VENTI, su Sky Tg24, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, rispetto al fatto che Omicron, secondo quanto dichiarato dal responsabile dell’Oms per l’Europa Hans Kluge, possa rappresentare la fine della pandemia in Europa. “Però – ha proseguito – non dimentichiamoci anche la possibilità che emergano altre varianti: questa è la ragione per cui” è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) “E’ una possibilità che ci si orienti in questa direzione, e, di fatto, trova il suo razionale, proprio anche riprendendo le parole che sono state dette, sull’elevata contagiosità, tant’è che la previsione che veniva fatta era quella di una percentuale assai elevata di persone nel nostro Continente che sarebbero state poi, alla, infettate”. Così a e-VENTI, su Sky Tg24, Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, rispetto al fatto che, secondo quanto dichiarato dal responsabile dell’Oms per l’Europa Hans Kluge, possa rappresentare lain Europa. “Però – ha proseguito – non dimentichiamoci anche la possibilità che emergano altre: questa è la ragione per cui” è ...

