LIVE Sinner-De Minaur 3-0 | Australian Open in DIRETTA | sarà Tsitsipas l’avversario dei quarti! Le proiezioni di classifica

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStefanos(n.4 del mondo)di Janniknei quarti di finale degli2022. Il greco ha avuto la meglio nei confronti dell’americano Taylor Fritz con il punteggio di 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4. Si prospetta quindi un confronto molto difficile per l’azzurro, considerato il blasone del suo avversario. LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIKJANNIK: QUANTE POSIZIONI GUADAGNA CON I QUARTI? QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIKCON I QUARTI DI FINALE: ASSEGNO PESANTE… JANNIK: “SONO CRESCIUTO COME GIOCATORE E COME PERSONA” IL PROSSIMO AVVERSARIO DI JANNIK ...