Incidente nel bresciano: nessuna delle 5 vittime aveva la patente (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sabato scorso un’auto si è schiantata contro un bus a Rezzato, in provincia di Brescia; nell’Incidente hanno perso la vita tutti e cinque i ragazzi presenti nella macchina e nessuno di loro aveva la patente. La vettura gli era stata prestata da un amico che li seguiva con un’altra auto e che è sopraggiunto sul luogo dell’Incidente dopo poco lo schianto. Si continua ad indagare su alcuni punti poco chiari della tragedia. La dinamica dell’Incidente è poco chiara Nessuno dei cinque ragazzi morti nell’Incidente avvenuto nel bresciano era in possesso della patente di guida. Questo è quanto riscontrato per ora dagli inquirenti del caso, che continuano ad indagare sullo schianto avvenuto tra l’auto e un l’autobus turistico, e in cui hanno perso la vita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sabato scorso un’auto si è schiantata contro un bus a Rezzato, in provincia di Brescia; nell’hanno perso la vita tutti e cinque i ragazzi presenti nella macchina e nessuno di lorola. La vettura gli era stata prestata da un amico che li seguiva con un’altra auto e che è sopraggiunto sul luogo dell’dopo poco lo schianto. Si continua ad indagare su alcuni punti poco chiari della tragedia. La dinamica dell’è poco chiara Nessuno dei cinque ragazzi morti nell’avvenuto nelera in possesso delladi guida. Questo è quanto riscontrato per ora dagli inquirenti del caso, che continuano ad indagare sullo schianto avvenuto tra l’auto e un l’autobus turistico, e in cui hanno perso la vita ...

Agenzia_Ansa : Cinque persone sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata nel comune di Rezzato, in provincia di Bres… - andreapurgatori : Altro che candidati. Incidente sul lavoro: operaio 64enne precipita nel vuoto da 5 metri e muore a Pomezia… - MediasetTgcom24 : Incidente mortale nel Bresciano, nessuna delle 5 vittime aveva la patente #brescia - Ago682 : RT @MediasetTgcom24: Incidente mortale nel Bresciano, nessuna delle 5 vittime aveva la patente #brescia - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Nuovi particolari sullo spaventoso incidente stradale avvenuto la notte tra sabato e domenica nel Bresciano. I cinque giovani m… -