Donna uccisa a Genova: ex compagno condannato all'ergastolo (Di lunedì 24 gennaio 2022) È stato condannato all'ergastolo Renato Scapusi, l'uomo di 59 anni che a febbraio di un anno fa uccise con numerose coltellate la ex compagna Clara Ceccarelli in pieno centro a Genova. Il pubblico ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) È statoall'Renato Scapusi, l'uomo di 59 anni che a febbraio di un anno fa uccise con numerose coltellate la ex compagna Clara Ceccarelli in pieno centro a. Il pubblico ...

Ultime Notizie dalla rete : Donna uccisa Donna uccisa a Genova: ex compagno condannato all'ergastolo La donna, 69 anni, lo aveva lasciato a causa dei problemi di ludopatia di lui. Quella sera dopo averla uccisa l'uomo era scappato ed era stato rintracciato dalle Volanti e dalla squadra mobile vicino ...

