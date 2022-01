«Cosa volete che faccia?»: la difficile giornata di Draghi con Salvini, Letta e Conte (diviso tra governo e Colle) (Di martedì 25 gennaio 2022) È stata una giornata difficile, difficilissima per il premier Mario Draghi, da una parte preoccupato per la situazione in Ucraina, dall’altra coinvolto nelle discussioni per l’elezione del presidente della Repubblica italiano. Da stamattina il presidente del Consiglio non fa altro che chiedere ai leader dei partiti: «Quali sono le vostre aspettative sul mio ruolo per il Paese? Qual è la vostra volontà?». Insomma lui c’è, è a disposizione, ma vuole capire per fare Cosa. Se per restare a Palazzo Chigi o se per traslocare al Quirinale. Perché la verità è che, nonostante le tante consultazioni, i partiti non hanno ancora trovato una soluzione, un nome condiviso, dopo giorni di stallo a causa del candidato Berlusconi, nome “ingombrante” che ha bloccato ogni trattativa del centrodestra con le altre forze ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) È stata una, difficilissima per il premier Mario, da una parte preoccupato per la situazione in Ucraina, dall’altra coinvolto nelle discussioni per l’elezione del presidente della Repubblica italiano. Da stamattina il presidente del Consiglio non fa altro che chiedere ai leader dei partiti: «Quali sono le vostre aspettative sul mio ruolo per il Paese? Qual è la vostra volontà?». Insomma lui c’è, è a disposizione, ma vuole capire per fare. Se per restare a Palazzo Chigi o se per traslocare al Quirinale. Perché la verità è che, nonostante le tante consultazioni, i partiti non hanno ancora trovato una soluzione, un nome con, dopo giorni di stallo a causa del candidato Berlusconi, nome “ingombrante” che ha bloccato ogni trattativa del centrodestra con le altre forze ...

