Ciclismo: Bernal cade in allenamento, frattura di femore e rotula (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bogotà, 24 gen. - (Adnkronos) - Il ciclista colombiano Egan Bernal ha subito un incidente mentre si stava allenando nel suo paese. Lo ha annunciato la sua squadra, la Ineos. In un primo momento sembrava che avesse riportato solo lievi ferite, ma dopo un controllo all'ospedale la diagnosi è di frattura del femore e della rotula. Bernal è sempre rimasto cosciente. E' a forte rischio quindi la stagione del vincitore del Giro d'Italia dello scorso anno che si opererà nelle prossime ore alla Clinica La Sabana, a Nord di Bogotá. Il suo debutto stagionale era previsto in Francia al Tour de la Provence, dal 10 al 13 febbraio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bogotà, 24 gen. - (Adnkronos) - Il ciclista colombiano Eganha subito un incidente mentre si stava allenando nel suo paese. Lo ha annunciato la sua squadra, la Ineos. In un primo momento sembrava che avesse riportato solo lievi ferite, ma dopo un controllo all'ospedale la diagnosi è didele dellaè sempre rimasto cosciente. E' a forte rischio quindi la stagione del vincitore del Giro d'Italia dello scorso anno che si opererà nelle prossime ore alla Clinica La Sabana, a Nord di Bogotá. Il suo debutto stagionale era previsto in Francia al Tour de la Provence, dal 10 al 13 febbraio.

