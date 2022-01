Calciomercato Napoli, accordo raggiunto: cessione in prestito (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky esperto di Calciomercato, la nuova destinazione di Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Pordenone, sembra essere la Reggina. Con l’arrivo del nuovo allenatore, l’ex Napoli Roberto Stellone, la società calabrese ha messo gli occhi sul classe ’98, che ha già vestito la maglia amaranto nella stagione passata. Folorunho Napoli Folorunsho, ad oggi, ha messo a referto diciannove presenze, andando due volte in gol e servendo due assist. Buoni i suoi numeri, che hanno convinto la Reggina a puntare nuovamente su di lui. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky esperto di, la nuova destinazione di Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà delattualmente inal Pordenone, sembra essere la Reggina. Con l’arrivo del nuovo allenatore, l’exRoberto Stellone, la società calabrese ha messo gli occhi sul classe ’98, che ha già vestito la maglia amaranto nella stagione passata. FolorunhoFolorunsho, ad oggi, ha messo a referto diciannove presenze, andando due volte in gol e servendo due assist. Buoni i suoi numeri, che hanno convinto la Reggina a puntare nuovamente su di lui.

Advertising

SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, l'agente di #Tagliafico è arrivato ad Amsterdam per un incontro con l'@AFCAjax - gilnar76 : Calciomercato #Napoli, accordo raggiunto: cessione in prestito #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - cmdotcom : #Sconcerti a CM: '#Milan, il ruolo di #Ibra è finito. La #Juve quando vuole non perde. Il #Napoli riparte, la #Roma… -