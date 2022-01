Burkina Faso nel caos. Un altro golpe in Africa (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’arresto del presidente Burkinabé, Roch Marc Kaboré, era stato inizialmente negato, ma poi le autorità militari hanno confermato di averlo preso in custodia, affermando che tutto era sotto controllo anche se i soldati combattevano per il controllo di diverse caserme. Dopo il 2021 annus horrobilis dei colpi di Stato, anche quest’anno sembra partito male, con il Burkina Faso che scivola nel golpe e diversi contesti che presentano scenari preoccupanti — per esempio, oggi 24 gennaio la Libia salta per la seconda volta in due mesi le elezioni presidenziali e parlamentari, il parlamento si riunisce per sfiduciare il governo ad interim e cercare soluzioni per un nuovo esecutivo. Il palazzo presidenziale di Ouagadougou è stato raggiunto dai “mutineers” (definizione del Washington Post) domenica notte, e Kaboré è stato ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’arresto del presidentebé, Roch Marc Kaboré, era stato inizialmente negato, ma poi le autorità militari hanno confermato di averlo preso in custodia, affermando che tutto era sotto controllo anche se i soldati combattevano per il controllo di diverse caserme. Dopo il 2021 annus horrobilis dei colpi di Stato, anche quest’anno sembra partito male, con ilche scivola nele diversi contesti che presentano scenari preoccupanti — per esempio, oggi 24 gennaio la Libia salta per la seconda volta in due mesi le elezioni presidenziali e parlamentari, il parlamento si riunisce per sfiduciare il governo ad interim e cercare soluzioni per un nuovo esecutivo. Il palazzo presidenziale di Ouagadougou è stato raggiunto dai “mutineers” (definizione del Washington Post) domenica notte, e Kaboré è stato ...

