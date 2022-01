Australian Open 2022: programma, orari e ordine di gioco martedì 25 gennaio con Berrettini (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Australian Open 2022, per quanto concerne la giornata di martedì 25 gennaio. E’ tempo di quarti di finale della parte alta del tabellone, perciò scenderà in campo anche Matteo Berrettini. L’azzurro affronterà il francese Gael Monfils nell’ultimo match di giornata. L’altra sfida vedrà invece opposti Rafa Nadal e Denis Shapovalov. Molto interessanti anche i due incontri femminili, con la padrona di casa Barty a caccia di un posto in semifinale contro Pegula, ma anche la campionessa del Roland Garros Krejcikova opposta a Keys. Di seguito tutti gli incontri. programma Australian Open 2022 (MARTEDI 25 ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il, glie l’didegli, per quanto concerne la giornata di25. E’ tempo di quarti di finale della parte alta del tabellone, perciò scenderà in campo anche Matteo. L’azzurro affronterà il francese Gael Monfils nell’ultimo match di giornata. L’altra sfida vedrà invece opposti Rafa Nadal e Denis Shapovalov. Molto interessanti anche i due incontri femminili, con la padrona di casa Barty a caccia di un posto in semifinale contro Pegula, ma anche la campionessa del Roland Garros Krejcikova opposta a Keys. Di seguito tutti gli incontri.(MARTEDI 25 ...

Advertising

Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - sportface2016 : #AusOpen: programma, orari e ordine di gioco martedì 25 gennaio con #Berrettini - zazoomblog : Australian Open 2022 programma 25 gennaio: orari ordine di gioco programma tv streaming - #Australian #programma… -