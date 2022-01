Amici 21, Lorella Cuccarini mai vista così, una furia contro Rudy Zerbi: “Non ti permettere …” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella giornata di ieri domenica 23 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata di Amici 21 e sembra che ad un certo punto ci sia stata una discussione piuttosto accesa tra due professori di ballo. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini e di Rudy Zerbi. Entrambi hanno avuto una discussione piuttosto animata. In genere i due sono stati molto d’accordo e sono stati parecchio alleati contro Anna Pettinelli. Adesso invece, i due avrebbero avuto una discussione nel corso della quale Lorella Cuccarini si è parecchio infuriata. Ma cosa è accaduto nello specifico? Amici 21, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini scontro al ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella giornata di ieri domenica 23 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata di21 e sembra che ad un certo punto ci sia stata una discussione piuttosto accesa tra due professori di ballo. Stiamo parlando die di. Entrambi hanno avuto una discussione piuttosto animata. In genere i due sono stati molto d’accordo e sono stati parecchio alleatiAnna Pettinelli. Adesso invece, i due avrebbero avuto una discussione nel corso della qualesi è parecchio inta. Ma cosa è accaduto nello specifico?21,al ...

Advertising

tweet_amici : Mio Dio Lorella il modo in cui quest'anno sei la mia preferita?? #Amici21 - Micaelainnao_ : RT @Elisa66331884: Lorella quest'anno prof di canto migliore di amici e non accetto qualcuno che dica il contrario #Amici21 - LadyTuileries : RT @Elisa66331884: Lorella quest'anno prof di canto migliore di amici e non accetto qualcuno che dica il contrario #Amici21 - cdallasobrien : RT @Elisa66331884: Lorella quest'anno prof di canto migliore di amici e non accetto qualcuno che dica il contrario #Amici21 - Elisa66331884 : Lorella quest'anno prof di canto migliore di amici e non accetto qualcuno che dica il contrario #Amici21 -