Amadeus al Quirinale? C'è chi ci prova: un voto per il conduttore di Sanremo durante lo spoglio dell'elezione presidenziale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Amadeus presidente della Repubblica . Nello spoglio della prima votazione per il presidente della Repubblica un voto va al conduttore di . Sempre oggi, durante lo spoglio, c'è stato un voto anche per ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022)presidentea Repubblica . Nelloa prima votazione per il presidentea Repubblica unva aldi . Sempre oggi,lo, c'è stato unanche per ...

Advertising

Davide : Eh eh, tu che hai votato Amadeus, in un partito che in mesi non è riuscito a mettersi d’accordo su mezzo nome da pr… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Fumata nera per il Colle,alla Camera prevale scheda bianca. Non viene raggiunto il quorum. Vot… - NegraSamy : RT @f_giuffrida: Alberto Angela, Alfonso Signorini e Amadeus. I candidati per caso al Quirinale: ecco i nomi a sorpresa della prima votazio… - Silvia_Mio86 : RT @Cinguetterai: Ho creduto in un sogno: Amedeo Rita Sebastiani detto Amadeus al #Quirinale. #Sanremo2022 #Quirinale2022 - f_giuffrida : Alberto Angela, Alfonso Signorini e Amadeus. I candidati per caso al Quirinale: ecco i nomi a sorpresa della prima… -