Altri due Challenger a Forlì dal 14 al 27 febbraio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo i tre tornei andati in scena a gennaio, il tour tornerà a far tappa sui campi indoor del Villa Carpena. La presidente Angela Bonoli: “Stiamo realizzando un’impresa internazionale che non ha precedenti” Leggi su federtennis (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo i tre tornei andati in scena a gennaio, il tour tornerà a far tappa sui campi indoor del Villa Carpena. La presidente Angela Bonoli: “Stiamo realizzando un’impresa internazionale che non ha precedenti”

Advertising

RadioZetaOf : ?? Altri due inediti di @amiciufficiale arrivano su Radio Zeta! ???? È la volta di @albelama1 e @StrangisLuigi ???? Qua… - fattoquotidiano : Altri due morti sul lavoro: in una stamperia di Torino un operaio cade in un macchinario. A Pomezia manutentore pre… - RobertoBurioni : Nelle terapie intensive italiane ci sono - 1368 non vaccinati - 648 vaccinati con due dosi - 59 vaccinati con tre d… - AmeliaSheperd10 : RT @RadioZetaOf: ?? Altri due inediti di @amiciufficiale arrivano su Radio Zeta! ???? È la volta di @albelama1 e @StrangisLuigi ???? Quale è il… - Simoriva02 : RT @RadioZetaOf: ?? Altri due inediti di @amiciufficiale arrivano su Radio Zeta! ???? È la volta di @albelama1 e @StrangisLuigi ???? Quale è il… -