Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, addio alle schede “segnate”: Fico leggerà solo i cognomi dei candidati votati - Alpj90 : RT @MediasetTgcom24: Addio 'schede segnate': Fico leggerà solo il cognome (salvo eccezioni) - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Addio 'schede segnate': Fico leggerà solo il cognome (salvo eccezioni) - MediasetTgcom24 : Addio 'schede segnate': Fico leggerà solo il cognome (salvo eccezioni) - MakeDavero : RT @fattoquotidiano: Quirinale, addio alle schede “segnate”: Fico leggerà solo i cognomi dei candidati votati -

Ultime Notizie dalla rete : Addio schede

Il Fatto Quotidiano

Fico ha quindi chiarito che nello spoglio verranno lette tutte letranne quelle identificabili come nulle: tra queste, quelle che riportano più nominativi o parolacce o segni di riconoscimento,...Fico ha quindi chiarito che nello spoglio verranno lette tutte letranne quelle identificabili come nulle : tra queste, quelle che riportano più nominativi o parolacce o segni di ...Addio ai catafalchi. In Aula a Montecitorio per la votazione del presidente della Reubblica entrano in scena le cabine. Sono tre, enormi, una più grande delle altre due per accedervi in sedia a rotell ...Il nome e il cognome del votato verranno letti dal Presidente Roberto Fico soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzi ...