A Castel Volturno aspettano Ounas | quando arriverà e che cosa farà

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’edizione odierna di Tuttosport prova a fare il punto della situazione in casa Napoli e, in particolare, sulle condizioni di salute di Adam. Come già detto nei giorni scorsi, mentre era impegnato in Coppa d’Africa l’algerino ha riportato un’infiammazione cardiaca a seguito di problemi post Covid-19. FOTO: Getty – NapoliOra a Parigi insieme ai suoi familiari,è sempre in contatto con il medico sociale del Napoli Raffaele Canonico, che lo attende aper la giornata di mercoledì. Prima di riprendere gli allenamenti, infatti, il numero 33 dovrà fare e superare una visita di idoneità.