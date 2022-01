Vietnam | in migliaia ai funerali di Thich Nhat Hanh

Advertising

mayabug2 : @Cami71Michele Carne da macello. Sempre informarsi e mai fidarsi. l'America ai tempi del Vietnam arruolava ragazzi… - Luxurytravelit : ?? Nessun oceano, ma migliaia di isole ? Sito Web: -

Ultime Notizie dalla rete : Vietnam migliaia

TGCOM

di persone in lutto hanno gremito il tempio buddista indove si sono svolti i funerali del monaco e attivista per la pace Thich Nhat Hanh, morto sabato all'età di 95 anni alla Pagoda ...di persone in lutto hanno gremito un tempio buddista indove si svolgono i funerali del monaco e attivista per la pace Thich Nhat Hanh, ritenuto quello che ha introdotto il buddismo ...Migliaia di persone in lutto hanno gremito un tempio buddista in Vietnam dove si svolgono i funerali del monaco e attivista per la pace Thich Nhat Hanh, ritenuto quello che ha introdotto il buddismo i ...Del maestro Zen Thich Nhat Hanh, morto a 95 anni venerdi notte nel tempio di Tu Hieu e Hue, nel centro del Vietnam, si è detto che fu proprio il suo insegnamento sul rifiuto della guerra a influenzare ...