Traffico Roma del 23-01-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla A12Civitavecchia tra Cerveteri e Torrimpietra in direzione dicode per incidente e anche sulla via Pontina tra il raccordo è Tor de’ Cenci in direzione di Pomezia lavori sulla Cassia bis in colonna neltra Formello e le rughe in direzione Viterbo Iper lo svolgimento a Centocelle la manifestazione culturale Ars ludica chiusa per l’intera giornata via dei Cattani tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice modifiche di percorso anche per le linee bus di chiusura temporanea per lavori urgenti alla rete idrica su via Pier vettori tra via Vincenzo Ussani e Piazza merolli In quest’ultima direzione chiuso anche il tratto tra via Gandhi Giglio Piazza merolli contestualmente chiuso anche il ...