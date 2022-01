Thierry Mugler, morto lo storico stilista a 73 anni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lutto nel mondo della moda, poco fa l’account ufficiale di Thierry Mugler ha annunciato la morte del famoso stilista francese: “Riposa in pace. Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022. Possa la sua anima riposare in pace”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manfred Thierry Mugler (@manfredThierryMugler) Lo stilista durante la sua carriere ha vestito tutte le più grandi star, da Madonna, Sharon Stone, Lady Gaga fino a Cardi B e la figlia della Ciccone, Lourdes Maria, che ha posato con delle sue creazioni pochi mesi fa. Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lutto nel mondo della moda, poco fa l’account ufficiale diha annunciato la morte del famosofrancese: “Riposa in pace. Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa del signor Manfreddomenica 23 gennaio 2022. Possa la sua anima riposare in pace”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manfred(@manfred) Lodurante la sua carriere ha vestito tutte le più grandi star, da Madonna, Sharon Stone, Lady Gaga fino a Cardi B e la figlia della Ciccone, Lourdes Maria, che ha posato con delle sue creazioni pochi mesi fa. Visualizza questo post su Instagram Un ...

Thierry Mugler, morto lo storico stilista a 73 anni: l'annuncio Biccy Le créateur de mode français Thierry Mugler est décédé Le grand couturier français Thierry Mugler est décédé à l'âge de 73 ans. Né à Strasbourg, il a débuté dans le milieu de la mode depuis l'âge de 26 ans avant de bifurquer au tournant ...

Le couturier Thierry Mugler est mort ce dimanche à l’âge de 73 ans annonce son management sur Facebook Le couturier Thierry Mugler est mort ce dimanche à l'âge de 73 ans annonce son management sur Facebook.'Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Manfred Thierry Mugler su ...

