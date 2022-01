SuperG, caduta e torsione del ginocchio per Sofia Goggia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sofia Goggia cade nel SuperG di coppa del mondo a Cortina. Una bruttissima torsione del ginocchio per l’azzurra che comunque è riuscita a rialzarsi da sola sugli sci e a tornare al traguardo tra gli applausi. La campionessa si è sottoposta già a una prima verifica delle condizioni dei legamenti per scongiurare problemi in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Pechino, al via tra 11 giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) –cade neldi coppa del mondo a Cortina. Una bruttissimadelper l’azzurra che comunque è riuscita a rialzarsi da sola sugli sci e a tornare al traguardo tra gli applausi. La campionessa si è sottoposta già a una prima verifica delle condizioni dei legamenti per scongiurare problemi in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Pechino, al via tra 11 giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

