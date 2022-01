(Di domenica 23 gennaio 2022)tra i 17 e i 23sonoin seguito ad un'incidente che ha coinvolto un'vettura e un pullman. Strage in strada sabato sera poco prima di mezzasulla strada provinciale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano (Torino). Scontro frontale tra due convogl… - repubblica : Incidente nel Bresciano: cinque morti nello scontro tra un'auto e un pullman - Corriere : Incidente nel Bresciano, scontro tra pullman e auto: morti 5 giovani - infoitinterno : Scontro tra un bus e un'auto: morti cinque ragazzi ?tra i 17 e i 23 anni. Tragedia nella notte - SkyTG24 : Incidente nel #Bresciano, scontro tra auto e bus: morti 5 ragazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra

RaiNews

Cinque ragazzii 17 e i 23 anni sono morti in seguito ad un'incidente che ha coinvolto un'autovettura e un pullman. Strage in strada sabato sera poco prima di mezzanotte sulla strada provinciale 45 nel comune di ...(Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Redazione Ultime notizie: Resta schiacciato dalla porta di un container a Majano, grave un operaioin autostrada a Tarvisioun furgone ed un ...(LaPresse) - Almeno cinque persone sono morte nel Bresciano, sulla strada provinciale 45, nello scontro tra un auto e un bus. La strada è stata chiusa.L e ...A Rezzato, in provincia di Brescia, terribile scontro tra un'auto e un pullman: morti sul colpo cinque giovani tra i 18 e i 23 anni ...