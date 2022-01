Sci alpino, quando le prossime gare? Kronplatz e Schladming infrasettimanali, poi Garmisch: programma, orari, tv (Di domenica 23 gennaio 2022) Messi in archivio i fine settimana di Kitzbuehel e Cortina d’Ampezzo la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 non accenna minimamente a pensare già ai Giochi Olimpici invernali di Pechino, ormai all’orizzonte. Il calendario, infatti, è ancora decisamente fitto e non lascerà un attimo di respiro agli atleti. Prima del weekend di Garmisch-Partenkirchen, nel quale correranno solamente le donne, vivremo due gare infrasettimanali. Martedì 25 gennaio, infatti, vedremo il gigante femminile in quel di Kronplatz, mentre gli uomini saranno di scena nell’attesissimo slalom in notturna di Schladming, uno dei templi dei rapid gates, con lo spettacolo assicurato sotto i riflettori. IN TV – La Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 sarà trasmessa in diretta da Raisport e ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Messi in archivio i fine settimana di Kitzbuehel e Cortina d’Ampezzo la Coppa del Mondo di sci2021-2022 non accenna minimamente a pensare già ai Giochi Olimpici invernali di Pechino, ormai all’orizzonte. Il calendario, infatti, è ancora decisamente fitto e non lascerà un attimo di respiro agli atleti. Prima del weekend di-Partenkirchen, nel quale correranno solamente le donne, vivremo due. Martedì 25 gennaio, infatti, vedremo il gigante femminile in quel di, mentre gli uomini saranno di scena nell’attesissimo slalom in notturna di, uno dei templi dei rapid gates, con lo spettacolo assicurato sotto i riflettori. IN TV – La Coppa del Mondo di sci2021-2022 sarà trasmessa in diretta da Raisport e ...

