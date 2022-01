Rinnovo Luiz Felipe | c’è ottimismo | a breve la firma con la Lazio

(Di domenica 23 gennaio 2022) A dispetto delle scorse settimane, ildicon lasembra davvero ad un passo:vicina Luzie lastanno tornando a lavorare per ildi contratto. Il difensore in settimana potrebbere il prolungamento. In scadenza a giugno, l’offerta biancoceleste sarebbe quella di un quadriennale da 2 milioni a stagione compresi i bonus. A riferirlo Il Messaggero. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : C'è ottimismo sul rinnovo di #LuizFelipe ?? - news24_inter : #LuizFelipe verso il rinnovo con la #Lazio ?? - LazioNews_24 : Rinnovo #LuizFelipe, filtra ottimismo sulla firma: i dettagli - dimafab67 : RT @ForzaLazio__: RINNOVO LUIZ FELIPE - PARTI PIU VICINE - LALAZIOMIA : Lazio, si assottiglia la distanza per il rinnovo di Luiz Felipe: intesa più vicina ... -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Luiz

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo A dispetto delle scorse settimane, ildiFelipe con la Lazio sembra davvero ad un passo: firma vicina Luzi Felipe e la Lazio stanno tornando a lavorare per ildi contratto. Il difensore in settimana potrebbe firmare ...Felipe come Pedro?Felipe è un'occasione di mercato. Il difensore della Lazio è in scadenza il prossimo giugno, e ilcon i biancocelesti non sembra essere scontato anzi. Fra la ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo A dispetto delle scorse settimane, il rinnovo di Luiz Felipe con la Lazio sembra davvero ad un passo: firma vicina Luzi Felipe e la Lazio stanno tornand ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo A dispetto delle scorse settimane, il rinnovo di Luiz Felipe con la Lazio sembra davvero ad un passo: firma vicina La Lazio e Luiz Felipe ancora insieme ...