Revisori conti | Capuano | “Rubano e Cataudo non fecero sorteggio”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la Nota del consiglierein risposta a: “Il consigliere provincialee il suo suggeritorela smettano col fare i professorini dei miei stivali. Sulla nomina del presidente deideialla Provincia sarà rispettata la legge in materia”. Così il consigliere comunale di Benevento e consigliere provinciale di Noi Di Centro Antonio. “Quandoera sindaco di Ceppaloni e la legge affidava al consiglio comunale la nomina del revisore non fece il sorteggiò ma scelse un professionista locale, stesso discorso per l’amministrazione di Puglianello. Oggi trovandosi all’opposizione invece invocano il, ...