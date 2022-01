Quirinale, Berlusconi getta la spugna: è l’ora del Signor D.? (Di domenica 23 gennaio 2022) Giornata cruciale oggi 23 gennaio per le sorti del Quirinale. Silvio Berlusconi ha fatto ieri il suo formale passo indietro rinunciando a presentare la sua candidatura. Adesso tocca ai partiti. Oggi, alla vigilia del primo scrutinio – domani 24 gennaio alle 15 nell’Aula di Montecitorio – è atteso un incontro fra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il segretario del PD, Enrico Letta. Ovvero fra i capi dei due partiti maggioritari, in termini di consensi secondo i sondaggi, nei rispettivi schieramenti: Centrodestra e Centrosinistra. Mario Draghi, ma anche Giuliano Amato e Pier Ferdinando Casini, al centro di una possibile intesa. Silvio: “Ho i numeri, ma rinuncio“ “Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di italiane e italiani che, in questi giorni, mi hanno manifestato affetto” ha scritto Berlusconi in una ... Leggi su velvetmag (Di domenica 23 gennaio 2022) Giornata cruciale oggi 23 gennaio per le sorti del. Silvioha fatto ieri il suo formale passo indietro rinunciando a presentare la sua candidatura. Adesso tocca ai partiti. Oggi, alla vigilia del primo scrutinio – domani 24 gennaio alle 15 nell’Aula di Montecitorio – è atteso un incontro fra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il segretario del PD, Enrico Letta. Ovvero fra i capi dei due partiti maggioritari, in termini di consensi secondo i sondaggi, nei rispettivi schieramenti: Centrodestra e Centrosinistra. Mario Draghi, ma anche Giuliano Amato e Pier Ferdinando Casini, al centro di una possibile intesa. Silvio: “Ho i numeri, ma rinuncio“ “Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di italiane e italiani che, in questi giorni, mi hanno manifestato affetto” ha scrittoin una ...

EnricoLetta : Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul #Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’… - you_trend : ?? #BREAKING Quirinale, Berlusconi annuncia passo indietro - Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - raimoal : RT @vascopirri: Un altro passaggio fondamentale del comunicato di #Berlusconi che mi sottolinea il maestro di tutti i maestri della cronaca… - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Quirinale, La Russa: 'Non ci è piaciuto inciso Berlusconi su avanti fino al 2023 con Draghi' -